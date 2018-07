Muricy pede paciência ao torcedor do Santos O técnico Muricy Ramalho e os principais jogadores do Santos não esconderam a decepção com a pequena torcida que compareceu à Vila Belmiro - apenas 5.120 pagantes - na noite de domingo e vaiou impiedosamente o time após o empate por 2 a 2 com o Coritiba, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.