Muricy pede pressa para São Paulo definir situação de Milton Cruz

Muricy Ramalho, ex-técnico do São Paulo, demonstrou estar incômodo com a indefinição sobre quem é o seu substituto no clube. O treinador tricampeão brasileiro pelo Tricolor pediu à diretoria pressa para designar o papel de Milton Cruz, que desde 1994 trabalha na comissão técnica, mas não se vê como técnico efetivo.

"Não dá para ter um técnico que não sabe se vai ser o técnico. Se o Milton for o técnico efetivo, então tem que definir, tem que ter um contrato. O mais importante é definir isso primeiro, porque o jogador sente isso", disse Muricy em entrevista à ESPN. O técnico se ausentou do cargo no começo de abril para cuidar de problemas de saúde.

Desde então Milton Cruz assumiu o time de forma interina, até ser efetivado pelo presidente Carlos Miguel Aidar semanas atrás. Apesar disso, o comandante tem afirmado que não se considera técnico, enquanto a diretoria tem procurado possíveis substitutos. O argentino Alejandro Sabella chegou até mesmo a conversar com o clube.

Muricy não pretende retornar a trabalhar até o fim do ano e como torcedor, tem identificado falhas no time do São Paulo. O ex-técnico admitiu que desde a época em que estava no comando, a lentidão atrapalha demais o time. "Velocidade é a única maneira de surpreender e o São Paulo não tem isso. São Paulo é um time muito técnico, mas não surpreende. Então as chances são poucas de vencer. E isso é difícil de superar, porque não são as características dos jogadores do elenco," explicou.