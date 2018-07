Muricy pedirá reforços no ataque em reunião com Santos

SANTOS - O técnico Muricy Ramalho e a diretoria do Santos farão uma reunião na tarde desta quarta-feira, após o treinamento da manhã, para definir o planejamento da equipe para o restante da temporada. Neste encontro, o treinador pedirá a contratação de reforços, principalmente para o setor ofensivo.

Muricy quer que o clube traga substitutos para Alan Kardec e Rentería, que tiveram os contratos de empréstimo encerrados recentemente e deixaram a Vila Belmiro. Alan Kardec vinha sendo titular da equipe nos últimos meses, mas o Benfica, dono de seus direitos, pediu um valor considerado alto e ele voltou para Portugal. Já o colombiano Rentería teve poucas oportunidades, sofreu com lesões e não teve o vínculo renovado.

Para piorar a situação, Borges também pode deixar o Santos. O atacante, destaque no segundo semestre do ano passado, vinha ficando no banco de reservas, recebeu algumas propostas e pode nem cumprir seu contrato até o fim. Ele tem vínculo com o clube até o fim do ano, mas pode fazer acordo para ser liberado antes.

A principal discordância entre Borges e Santos é em relação a um possível novo contrato. Enquanto o atacante quer dois anos de vínculo e um aumento salarial, o clube ofereceu apenas um ano a mais e não quer elevar seu salário.

De certo até o momento, apenas a chegada de Bill, que estava sem espaço no Corinthians. O jogador ainda possui contrato com o Bragantino, que pediu uma quantia para liberá-lo antes do fim do vínculo - no dia 21 de julho. O Santos, no entanto, não quer gastar com a contratação e por isso só deve apresentá-lo depois deste prazo.