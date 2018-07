Muricy pode fazer até três mudanças no time do Santos

SANTOS - O técnico Muricy Ramalho pode fazer até três mudanças no time do Santos para enfrentar a Ponte Preta, domingo à noite, em Campinas, pela oitava rodada do Paulistão. Uma delas já é certa, provocada pelo problema muscular na coxa esquerda de Miralles. O atacante argentino deve ficar em tratamento médico por pelo menos uma semana.

Com a ausência do vice-artilheiro da equipe na temporada (Miralles fez cinco gols em sete jogos), o treinador poderá dar nova oportunidade a André, que está há 13 jogos sem marcar, ou adiantar o meia Montillo para formar a dupla de ataque com Neymar, com o retorno do volante Renê Júnior ao meio.

As duas outras alterações seriam para reorganizar o time, depois de duas atuações decepcionantes - empate por 2 a 2 contra o Linense, em Lins, e derrota por 3 a 1 diante do Paulista, no Pacaembu -, com a perda da invencibilidade e da liderança do Paulistão.

O lateral-esquerdo Guilherme Santos deve deixar o time para a entrada de Léo, que ainda não estreou em 2013, ou até mesmo ser substituído pelo garoto Emerson Palmieri, que foi um destaques do Santos na conquista do título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E Galhardo pode ter uma chance na lateral-direita.

Os testes começaram no treino técnico desta quarta-feira, no CT Rei Pelé, que não teve a presença da imprensa, e vão continuar nesta quinta, com jogo-treino diante do Jabaquara, no mesmo local.