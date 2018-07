Muricy poupa Arão e Emerson para jogo do Fla na Copa Sul-Minas-Rio Depois da derrota no clássico com o Vasco, Muricy Ramalho decidiu poupar Willian Arão e Emerson para o segundo jogo do Flamengo na Copa Sul-Minas Rio, nesta quarta-feira, contra o América Mineiro. A dupla nem viajou para Cariacica (ES), local da partida.