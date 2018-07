Muricy poupa Rodrigo Caio e Jadson contra a Católica

SÃO PAULO - O São Paulo vai entrar em campo nesta quinta-feira, às 21h, no Morumbi, para pegar a Universidad Católica, pela Copa Sul-Americana com uma equipe bastante modificada. As mudanças começam na formação tática, com a opção por três zagueiros. Jadson e Rodrigo Caio serão poupados. No ataque, Aloísio fica com a vaga de Welliton, que não jogou bem contra o Goiás, domingo.

"O Rodrigo Caio vinha em uma sequência muito forte e estamos com um pouco de receio. Ele nem vai para o jogo. O Wellington joga. Ele é o único que preocupa, os demais só estão com dores normais", explica Muricy, que deixará Jadson no banco.

Recuperado de contusão, Douglas assume um lugar no time, na lateral direita. Será uma opção para desafogar um time cansado. "A parte física ainda não é a ideal por vários motivos, sentimos alguns jogadores que não rendem o necessário, ainda mais nesse campeonato longo e com vários jogos em várias temperaturas e horários diferentes. É hora da superação, mas precisamos ver os limites dos jogadores", diz o treinador.

Assim, o São Paulo vai estrear na Copa Sul-Americana com Rogério Ceni; Paulo Miranda, Rafael Toloi e Antonio Carlos; Douglas, Wellington, Maicon, Paulo Henrique Ganso e Reinaldo; Aloísio e Luis Fabiano.