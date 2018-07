Muricy poupa titulares e relaciona 16 jogadores de olho na Libertadores

De olho na Libertadores, o técnico Muricy Ramalho decidiu poupar alguns titulares do São Paulo e relacionou apenas 16 jogadores para a partida contra a Ponte Preta, neste domingo, em Campinas, pelo Campeonato Paulista.

O treinador deixou fora da lista o meia Paulo Henrique Ganso e os laterais Michel Bastos e Carlinhos. Também desfalcarão o time por lesão o zagueiro Dória, o volante Souza, o lateral Reinaldo, o meia Centurión e o atacante Luis Fabiano.

A principal novidade é o retorno de Rodrigo Caio, recuperado de uma lesão no joelho esquerdo, que o deixou fora dos gramados por sete meses - sua última partida foi em 2 de agosto do ano passado, contra o Criciúma, no Morumbi. Também volta ao time o zagueiro Rafael Toloi, que cumpriu suspensão contra o São Bento. O jogador comemorou o bom momento do setor defensivo, que sofreu apenas um gol em cinco jogos.

"Nos dá confiança para continuar ajudando o time. Todos os jogadores estão correndo e marcando, mas não sofrer gols é importante para os zagueiros. A equipe soube ocupar bem os espaços para não ser vazada e, assim, buscar as vitórias", avaliou.

O São Paulo lidera o Grupo A do Paulistão, com 20 pontos, cinco à frente do Mogi Mirim, o segundo colocado. Na Libertadores é que a fase não é das melhores. O time tricolor está em segundo lugar do seu grupo, com os mesmos três pontos do San Lorenzo, o terceiro. Na quarta-feira, os dois times se enfrentam no Morumbi.

Confira os relacionados para o jogo contra a Ponte Preta:

Goleiros: Rogério Ceni e Renan Ribeiro.

Zagueiros: Rafael Toloi, Lucão, Edson Silva, Paulo Miranda e Rodrigo Caio.

Laterais: Auro e Bruno.

Meio-campistas: Hudson, Thiago Mendes, Boschilia.

Atacantes: Alexandre Pato, Alan Kardec, Ewandro e Cafu.