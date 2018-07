Muricy prevê 'grande pedreira' contra o Guarani

"O que esperamos é um Guarani bem fechado. Sabemos que terão um incentivo muito grande na parte econômica e não podemos esconder isso. O cara quer uma renovação de contrato, ou ir para outro lugar, por isso um jogador quer sempre o melhor para si e o melhor é jogar bem. Espero uma grande pedreira nessa partida", projetou o treinador.

Ansioso, Muricy lembrou os momentos difíceis que o Fluminense enfrentou no ano. "Tivemos um pouco de sofrimento no início, pois ainda não tínhamos muitas coisas certas. Depois tivemos muitos jogadores machucados", acrescentou o técnico, citando também o convite rejeitado para assumir a seleção.

"Tenho a convicção das coisas que faço e sempre sigo isso. Em relação à seleção, decidi ficar para defender meus princípios, pois ainda não sabia se lutaria pelo título. Penso sempre no que ganhei e no que posso ganhar com o Fluminense", completou.