Muricy procura substituto para Neymar

SANTOS - O Santos voltará aos treinos amanhã (20), depois da folga de dois dias, e o desafio de Muricy Ramalho será novamente armar um time forte sem Neymar. O craque santista recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Figueirense, sábado passado, e está fora do clássico contra o Corinthians, sábado às 19h30, no Pacaembu.

Se Miralles não estivesse em tratamento médico para se recuperar de lesão no músculo da coxa esquerda, o problema seria menor. O argentino deu conta do recado, marcando três gols em dois jogos contra o Botafogo, no Rio, e Vasco, na Vila Belmiro, quando Neymar estava na seleção brasileira, e seria o substituto natural.

As opções de Muricy são adiantar Felipe Anderson para formar a dupla de ataque com André, com Pato Rodríguez ficando mais preso à armação ao lado de Arouca, ou escalar o garoto Victor Andrade.

A novidade do time será Adriano, que ficou fora da partida contra o Figueirense por causa de dores musculares. Como os exames não mostraram lesão no músculo posterior da coxa direita, o volante fez tratamento de fisioterapia e exercícios em aparelhos hoje (19) cedo, no CEPRAF.