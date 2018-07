Muricy projeta recuperação após retorno de Emerson O técnico Muricy Ramalho demonstrou muita confiança nesta sexta-feira na recuperação do Fluminense, que perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro ao ser derrotado pelo Cruzeiro, no último final de semana. E o principal motivo para a euforia de Muricy é o atacante Emerson.