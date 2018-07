Muricy projeta volta de Luis Fabiano em 20 dias

Embora Alan Kardec não tenha feito uma má atuação na derrota por 1 a 0 para a Chapecoense, sábado, alguns torcedores tentaram, timidamente, gritar o nome de Luis Fabiano ao final da partida. Para esses são-paulinos fãs do artilheiro tricolor, o técnico Muricy Ramalho não tem uma notícia muito animadora. O treinador avisou que só deve contar com o jogador dentro de 20 a 25 dias.

"É difícil a situação. Ele é um jogador que ficou muito tempo no departamento médico. Um trabalho duro na parte de musculação, que é algo que ele precisa reforçar. Essa é a pior coisa do mundo, Mais uns 20 ou 25 dias e ele deve estar de volta", explicou o treinador.

Quem poderia aparecer como opção é Alexandre Pato, mas ele não goza de muito prestígio com o treinador, que prefere deixá-lo no banco e apostar no jovem Ademilson. Muricy explicou o motivo da escolha.

"A gente joga com homem aberto e ele tem essa dificuldade. O Pato não consegue acompanhar lateral, mas ele continua treinando forte, é disciplinado e bom de ambiente. É mais uma opção tática mesmo", avisou.

Como o São Paulo só volta a campo no domingo, Muricy pretende aproveitar a semana para trabalhar também o fator psicológico do time. O treinador não aceita que o time mude tanto de postura em comparação ao jogo com o Bahia e Chapecoense. "Tem que jogar igual sempre. A gente teve tempo para treinar e sabia o que ia encontrar pela frente. Não tem o porque mudar de postura", reclamou.