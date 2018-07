Muricy promete dar bronca no atacante Victor Andrade, de 16 anos

SÃO PAULO - O técnico do Santos, Muricy Ramalho, criticou a visita do atacante Victor Andrade ao CT do Barcelona. O treinador promete ter uma conversa com o atleta de 16 anos para fazer com que a revelação não se deslumbre.

Nesta temporada Victor Andrade fez 19 jogos e marcou três gols. Com a pouca idade e boas atuações, já desperta o interesse de outros clubes. "Tenho de colocá-lo no quartinho e falar as verdades, porque falam um monte de bobagens e mentiras para ele. Dizem que ele é o 'fera' e ele não é. Muitos falam o que ele quer ouvir, e eu falo o que será bom para a sua carreira", disse o treinador em entrevista à Rádio Bandeirantes.

A irritação com a viagem se estendeu à cúpula do clube, que decidiu tirar o jogador das férias e o inscrever no Campeonato Brasileiro sub-20, que começou nesta quinta-feira em Porto Alegre e vai até dia 22. Assim, Victor Andrade vai ter um período reduzido para descansar, já que no dia 3 de janeiro terá que se reapresentar junto com o elenco profissional.

Para o ano que vem, a promessa de Muricy é que assim como Victor Andrade, outros jovens da base tenham chances no time profissional. Sem dinheiro para contratar jogadores de peso, o clube deve lançar mão dos garotos do CT Meninos da Vila.