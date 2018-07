Muricy promete melhora e Fred lamenta arbitragem

As lamentações foram muitas por parte de jogadores do atacante Fred e do técnico Muricy Ramalho após a derrota de 1 a 0 para o Corinthians, no último domingo, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador considerou o resultado injusto para o Fluminense.

"A derrota foi injusta. Uma equipe só atacou, enquanto a outra se defendeu. Fomos muito melhores, mas faltou acertar as finalizações. A bola parecia não querer entrar. Depois do gol começamos a jogar melhor", disse o treinador, que em seguida prometeu evolução da equipe carioca no Brasileirão.

"O Fluminense foi bem, mas jogará melhor depois da Copa do Mundo [...] Temos tentado melhorar desde a estrutura do clube até os jogadores. Se não for possível trazer um bom jogador, é melhor não contratar. Não passar pela fase difícil vivida no Brasileiro de 2009. Melhoraremos muito. O Fluminense não passará pelo mesmo sofrimento", assegurou Muricy Ramalho, lembrando que o time lutou até a última rodada da competição para se livrar do rebaixamento.

Já o atacante Fred reclamou da arbitragem do trio dirigido por Leonardo Gaciba no Pacaembu. "O trio de arbitragem errou na marcação dos impedimentos, no meu lance e no do Rodriguinho. Só errar contra é complicado. Entendo o lado deles e acredito que não houve má fé, mas os dois erros comprometeram o resultado. Futebol é isso. O Corinthians em um bola parada fez o gol", lamentou o atacante, que realmente estava impedido no lance do segundo tempo em que driblou Felipe e foi derrubado dentro da grande área pelo goleiro corintiano na sequência.

Fred, porém, admitiu que faltou mais competência ofensiva a ele no confronto. "Tive boas chances, mas a bola não entrou. Continuarei trabalhando para melhorar. Sei de minhas condições e em breve estarei 100% para ajudar com gols", prometeu.

Atualização às 13h09 para alterar informação.