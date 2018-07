Muricy promete sequência do trabalho de Cuca no Flu

O técnico Muricy Ramalho falou neste domingo pela primeira vez como técnico do Fluminense. Definido como o substituto de Cuca, Muricy prometeu dar sequência no trabalho do antigo treinador, demitido após a eliminação na semifinal da Taça Rio, quando o time tricolor perdeu para o Botafogo.

"Vou dar sequência no trabalho do Cuca. Não adianta você chegar e querer inventar", disse em entrevista ao SportTV o técnico, que deve ser apresentando nesta segunda-feira. "A gente vai ter uma parada para a Copa do Mundo e daí a gente começa a implementar o trabalho", adiantou.

A estreia de Muricy no comando do Fluminense será nesta quinta-feira, contra o Grêmio, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O técnico admitiu que estava assistindo à vitória por 2 a 0 do time gremista sobre o arquirrival Internacional, na final do Campeonato Gaúcho, e espera um jogo duro no Maracanã.

"É uma pedreira, e ainda vou chegar em cima da hora, sem o principal jogador que é o Conca", comentou Muricy, lembrando que o meia argentino não joga por suspensão. "O Grêmio vem de uma grande vitória, e eu sei o que é ganhar um Gre-Nal, a moral dos caras vai lá para cima", completou o técnico, que já treinou o Internacional.

Sobre o acerto com o Fluminense, Muricy apontou "a vontade de melhorar a estrutura" do clube como decisiva para escolher o time carioca, já que considera ter "um pouco de experiência" no assunto. Para isso, o treinador citou a sua passagem pelo São Paulo, pelo qual foi tricampeão brasileiro.