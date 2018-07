Muricy promove volta de Digão ao time do Fluminense

Titular do Fluminense no segundo semestre do ano passado, Digão tinha perdido espaço no time neste ano, após sofrer uma contusão. Assim, Cássio vinha atuando na zaga na época em que Cuca era o técnico. Agora, com a entrada de Muricy, veio a mudança.

A troca de zagueiros não foi a única novidade no time titular de Muricy, mas as outras duas mudanças foram por necessidade. Assim, Marquinho entrou no lugar de Conca, suspenso, e Wellington Silva substituiu Alan, que se recupera de uma apendicite.

Durante o seu primeiro coletivo no Fluminense, Muricy parou o treino diversas vezes para orientar os jogadores. E trabalhou bastante o posicionamento da defesa nos lances de bola parada. Tudo para preparar o time para enfrentar o Grêmio, quinta-feira, no Maracanã, pelas quartas de final da Copa do Brasil.