Muricy Ramalho admite interesse em Carlos Eduardo, ex-Grêmio

SANTOS - Mais distante de um acerto com Nenê, o Santos já admite interesse no atacante Carlos Eduardo, atualmente no Rubin Kazan. Nesta sexta-feira, o técnico Muricy Ramalho fez elogios ao jogador e mostrou confiança em um possível acerto com o ex-atleta do Grêmio.

"Ele se encaixa em termos de oportunidade de negócio. Quer voltar para o Brasil. Inclusive vai aumentar o contrato com o time russo para vir", revelou o treinador. "É jovem, joga pelo lado do campo. Tem o perfil bom, com experiência internacional. Tem algumas propostas, mas a cabeça dele é jogar no Santos. Mas não tem nada acertado. Temos que aguardar".

Muricy ressaltou que o interesse do Santos não é consequência de uma possível negociação frustrada com Nenê, do Paris Saint-Germain. "É um jogador diferente do Nenê. Joga pelo lado do campo", afirmou. O atacante do clube francês estaria inclinado a acertar com um clube do Catar.

"Está na mão dele. O Santos já fez uma proposta muito boa, mas quem decide é o jogador. O que o Santos podia fazer, já fez. Já melhorou bastante a proposta. Em termos de Brasil, é excelente. Mas o jogador tem que escolher o que é melhor para ele. A carreira é muito curta. Não há como concorrer com o Catar na questão econômica", declarou Muricy.

Enquanto aguarda o desfecho da negociação, o treinador demonstrou satisfação com a chegada do experiente Marcos Assunção. "É um grande atleta. Demonstrou isso em todos os lugares que passou, inclusive no Santos. Tem extrema qualidade, bom passe. Um volante que sabe jogar. Oportunidade importante. Se encaixou no que o Santos está procurando. Estamos super contentes", afirmou.

Muricy adiantou que o Santos deve procurar mais um zagueiro para a temporada, mas descartou contratações caras. "Ainda vamos olhar um zagueiro, mas não um grande nome. Alguém que chegue para longo prazo. Demais posições estão se encaixando", revelou o treinador, que vai promover o jovem Gustavo da base. "Vai ser um time que vai dar opções para mudar os jogadores nos setores do time".