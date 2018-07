Na época em que defendia a Ponte Preta, Gum se saiu bem no duelo particular contra Ronaldo. E o bom retrospecto do zagueiro diante do Fenômeno empolgou o treinador.

"A experiência é importante nesses momentos. E o Gum já teve a oportunidade de enfrentar o próprio Ronaldo. É difícil falar que vai marcar o cara bem os 90 minutos, pois ele tem o improviso, mas isso, com certeza, conta bastante", comentou Muricy Ramalho.