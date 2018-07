Muricy Ramalho aposta em Jadson, o novo 'Jorge Wagner' nas bolas paradas

SÃO PAULO - O meia Jorge Wagner foi importante para o São Paulo nas conquistas do Campeonato Brasileiro de 2007 e 2008. Especialista na bola parada, de seus pés saíram muitas jogadas ensaiadas e gols do time. Atualmente no Kashiwa Reysol, do Japão, ele já se colocou à disposição para voltar ao clube no próximo ano, mas o técnico Muricy Ramalho evita falar sobre o assunto e já escolheu um jogador para ser o responsável pela bola parada: o meia Jadson.

Camisa 10 do São Paulo, Jadson vem se esforçando nas cobranças de falta e escanteio, tanto que foi dele o escanteio que originou o gol de Rodrigo Caio na vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, no domingo passado. "O Muricy é um treinador que gosta bastante das jogadas de bola parada. Eu venho praticando e me dedicando nos treinamentos para aprimorar as cobranças", explicou o meia.

Muricy tem gostado do aproveitamento de Jadson, mas acha que o atleta ainda pode melhorar. De qualquer forma, elogiou a postura de Jorge Wagner do tempo em que ele esteve no Morumbi e não fechou as portas para um possível retorno. "Tive um grande prazer de trabalhar com ele, é um profissional excelente e pessoa de grande caráter. É legal saber que ele quer trabalhar comigo novamente", concluiu o treinador, que voltou ao São Paulo, após a vitoriosa passagem entre 2006 e 2009.