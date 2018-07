Muricy Ramalho aprova intertemporada do São Paulo nos EUA

Com um treinamento físico na parte da manhã, o elenco do São Paulo encerrou nesta sexta-feira a etapa da intertemporada na Flórida, nos Estados Unidos. A caminho do Brasil para a segunda etapa da preparação para o segundo semestre, o técnico Muricy Ramalho elogiou a programação são-paulina durante o período em Orlando e destacou a união da equipe.

"A gente tinha que cuidar das partes física, técnica e tática, mas também tínhamos de fazer os jogadores ficarem juntos. E isso foi o mais importante. O lado de grupo é fundamental. Eles se relacionaram muito bem, a disciplina foi ótima. Treinamento é normal, todos fazem, mas grupo é fundamental. Foi muito bom ficar junto esse período, porque um time de futebol precisa dessa união", analisou o técnico.

Aproveitando a paralisação do futebol brasileiro por causa da disputa da Copa do Mundo, os jogadores do São Paulo estavam hospedados em um resort em Orlando desde o último dia 15. O local escolhido pela diretoria também foi bastante elogiado por Muricy.

"O lugar tem um bom astral, é excelente em relação a atendimento, educação das pessoas no dia a dia, no refeitório. Estamos levando um bom astral, é tudo verde, limpo. Tenho certeza que estamos levando coisas muito positivas daqui. Agradeço às pessoas que nos atenderam no hotel, no campo e na cidade. Vai ajudar bastante esse período", acrescentou.

Além de treinos táticos e físicos, sempre em dois turnos, a equipe disputou um amistoso contra o Orlando City (0 x 0) e dois jogos-treino, contra Jacksonville (10 x 0) e o Ocala Stampede (11 x 1).

Como destaque positivo, pode-se destacar a estreia do recém-contratado Alan Kardec no ataque são-paulino no amistoso e o bom rendimento de jogadores como Alexandre Pato. A má notícia fica por conta da lesão de Luis Fabiano, também no jogo contra o Orlando City.

Agora, a intertemporada são-paulina vai continuar em São Paulo mesmo. Pelo Brasileirão, o time volta a jogar no dia 16 de julho, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador.