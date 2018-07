Muricy Ramalho aprova marcação na saída de bola em jogo-treino

A vitória por 11 a 1 sobre o norte-americano Ocala PDL não impressionou o técnico do São Paulo, Muricy Ramalho. No jogo-treino realizado nesta quinta-feira, em Orlando, nos Estados Unidos, o que ele fez questão de destacar foi a postura e mentalidade da equipe, que imprimiu uma boa marcação na saída de bola do adversário.

"O futebol de hoje é assim. Você não pode deixar o adversário jogar, e os jogadores estão colocando isso na cabeça. Aos poucos, os brasileiros estão se acostumando com isso, porque é cobrado nos treinamentos assim como é feito na Europa. Tem que pressionar o tempo todo e não deixar o jogador rival pensar. Isso requer muita conversa e treino, porque é fundamental melhorar essa parte", analisou Muricy.

Em relação ao jogo-treino da última terça-feira, contra o também norte-americano Jacksonville, quando o São Paulo venceu por 10 a 0, o treinador promoveu algumas alterações. Muricy optou por começar a partida desta quinta com Rogério Ceni; Paulo Miranda, Rodrigo Caio, Antonio Carlos e Lucas Evangelista; Souza, Maicon e Paulo Henrique Ganso; Douglas, Alan Kardec e Ademilson. No jogo anterior, Osvaldo estava no meio, no lugar de Douglas, e Alexandre Pato estava no ataque ao lado de Alan Kardec, que fez dupla com Ademilson.

"Esse tipo de formação dá mais segurança aos laterais, já que temos uma linha de quatro atrás e um centroavante por dentro. É importante que o time tenha várias maneiras de jogar, porque podemos usar isso no futuro. A atuação da equipe foi excelente e os jogadores se sentiram bem com mais essa forma de jogar", avaliou o treinador.

Nos Estados Unidos desde o último dia 15, o São Paulo retorna ao Brasil nesta sexta-feira e segue para a capital paulista para completar a intertemporada. No segundo semestre, a equipe volta à disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.