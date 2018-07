Muricy Ramalho celebra a contratação do volante Henrique pelo Santos

SANTOS - Não é de hoje que o técnico Muricy Ramalho demonstra preocupação com um possível desmanche no Santos. Por isso, a diretoria se movimentou e fechou a contratação do volante Henrique, que estava no Cruzeiro. O jogador, que passou recentemente pela seleção brasileira, chega para ser titular. Ele pode ocupar a posição de Danilo, que, se não for vendido, deve passar a atuar na lateral direita.

"O grande problema é que a gente está numa situação complicada em relação a contratações, porque a janela [de transferências] já vai se encerrar [na próxima quarta-feira]. A gente não sabe se o jogador permanece e se a gente perde, ficamos sem opção. Temos que definir rápido, então contratamos um jogador pela idade, pela qualidade, mas também pensando na transferência de outros jogadores", afirmou o treinador, em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Se Danilo ficar, passará a ocupar a vaga deixada por Jonathan, que foi para a Inter de Milão. O volante e lateral, no entanto, tem propostas do futebol português e ainda negocia sua permanência no clube paulista. Com ou sem a venda do jogador, Muricy apontou a necessidade de aumentar o número de opções no elenco.

"Sobre o Danilo, ainda não está definida a venda, estamos conversando, mas o pensamento dele é de ficar até o final do ano. O Henrique é um jogador que vem pra qualificar o plantel. A gente tinha dificuldade para fazer mudanças na equipe e isso não pode acontecer", declarou.