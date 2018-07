Muricy Ramalho cobra evolução do São Paulo como visitante

SÃO PAULO - O São Paulo ocupa a vice-liderança do Grupo A do Campeonato Paulista, o que lhe garantiria nas quartas de final do torneio, mas o desempenho do time como visitante é até agora decepcionante, com derrotas para Bragantino (2 a 0), Palmeiras (2 a 0) e Ponte Preta (2 a 1). Por isso, o técnico Muricy Ramalho cobra uma evolução imediata, a partir do duelo desta quinta-feira com o São Bernardo, no ABC Paulista, a partir das 21 horas.

"A obrigação é ganhar sempre, no treino, dentro e fora de casa. Se quisermos o título, temos de ganhar fora também. No mata-mata, teremos de jogar fora", alertou o comandante são-paulino, destacando a necessidade do time melhorar o seu rendimento fora do Morumbi.

Muricy destacou que o São Paulo só vai deslanchar quando repetir a regularidade que tem como mandante também fora de casa. "O Campeonato Brasileiro também se ganha fora. É uma questão de ajuste do time. Daqui a pouco o time encaixa e começa a ter os resultados, porque precisamos mudar isso. Só somar pontos em casa é pouco, porque o campeonato fica embolado", acrescentou, ao site oficial do São Paulo.