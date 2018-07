Muricy Ramalho confirma acerto para permanecer no São Paulo

SÃO PAULO - Muricy Ramalho ainda não assinou sua renovação de contrato com o São Paulo, mas trata-se apenas de uma formalidade. O treinador confirmou nesta sexta-feira que já acertou sua permanência e agora só espera a volta do presidente do clube, Juvenal Juvêncio, que está viajando, para oficializar o acordo. O técnico deve assinar um novo vínculo de dois anos e terá a missão de reconduzir o time às conquistas que secaram justamente nos quatro anos em que esteve fora do Morumbi. Nesse período, o São Paulo conquistou apenas a Copa Sul-Americana do ano passado - na ocasião, sob o comando de Ney Franco.

"Conversamos algumas coisas, mas está quase certo. Não tenho contrato renovado ainda, mas já está tudo certo", explicou Muricy.

Idolatrado pela torcida, Muricy voltou a agradecer os são-paulinos pelo carinho desde sua volta ao clube, em setembro. Contratado para tirar o São Paulo da zona de rebaixamento do Brasileirão, ele rapidamente alcançou o objetivo e ainda chegou à semifinal da Copa Sul-Americana. Agora, espera em 2014 recolocar a equipe nos eixos e voltar a brigar por títulos.

"Tenho que agradecer muito ao torcedor, foram eles que me trouxeram de volta. Claro que foi um momento ruim do clube, mas nos salvamos e tenho que agradecer demais. Acredito que podemos fazer muito melhor que esse ano, o clube tem obrigação de fazer melhor e é isso que estamos conversando com a diretoria. Não podemos passar de novo o que passamos esse ano", avisou Muricy.