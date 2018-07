Muricy Ramalho confirma Santos com força máxima para duelo

SANTOS - O técnico Muricy Ramalho decidiu não poupar ninguém e voltará a escalar o Santos com a força máxima que tem à disposição diante do Atlético-GO, nesta quinta-feira, no Pacaembu, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o treinador confirmou oficialmente nesta quarta a volta dos 11 titulares, que foram desfalques diante do Ceará, no último domingo.

Os principais nomes deste retorno são o meia Paulo Henrique Ganso e o atacante Neymar, mas também reforçam o time o goleiro Rafael, o lateral Danilo, os zagueiros Edu Dracena, Bruno Rodrigo e Durval, os volantes Adriano, Arouca e Henrique, e o atacante Borges. A volta deles faz parte do planejamento de Muricy, que, pensando no Mundial de Clubes da Fifa, já havia avisado que atuaria com força máxima apenas nos jogos em casa nesta reta final da competição nacional.

O próprio treinador, aliás, será mais um que retorna. Ele vinha ficando de fora do banco de reservas nas últimas partidas, substituído pelo auxiliar Tata, por conta de um problema de hérnia de disco. Recuperado, vai ao Pacaembu nesta quinta-feira.

Mas o Santos também terá desfalques. Destaque da vitória por 3 a 2 em Fortaleza, o zagueiro Bruno Aguiar, autor de dois gols, está suspenso e ficará de fora. Assim como o lateral Léo e o meia Elano, que já se recuperaram de lesões, mas estão readquirindo a melhor forma física. O atacante Rentería, contundido, também não joga.

Confira a lista de relacionados no Santos:

Goleiros - Aranha e Rafael.

Laterais - Danilo e Crystian.

Zagueiros - Durval, Edu Dracena, Bruno Rodrigo e Vinicius Simon.

Volantes - Adriano, Arouca, Anderson Carvalho e Henrique.

Meias - Paulo Henrique Ganso, Ibson e Felipe Anderson.

Atacantes - Borges, Neymar, Alan Kardec e Diogo.