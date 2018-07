Muricy Ramalho confirma time com Elano na armação e Pará contra o Cerro

SANTOS - Sem poder contar com Paulo Henrique Ganso, nem com seu substituto natural Alan Patrick, o técnico Muricy Ramalho confirmou nesta terça-feira que Elano será o armador da equipe do Santos no jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores, nesta quarta-feira, contra o Cerro Porteño, no Pacaembu.

A equipe, assim, deverá ser a mesma que atuou na maior parte do jogo contra o Once Caldas, na quarta-feira passada, no mesmo Pacaembu. Na ocasião, Alan Patrick começou como titular, mas deixou o campo com dores musculares. Pará foi para a lateral direita e Danilo, que havia iniciado o jogo por ali, voltou ao meio.

"Se não acontecer nada, amanhã (quarta) vamos jogar com o time que acabou a última partida contra o Once Caldas. Esta formação foi muito bem no segundo tempo", revelou Muricy Ramalho.

Na prática, Pará fará a função de Jonathan, que também está vetado, Adriano será o volante de contensão, Arouca e Danilo são volantes com liberdade de chegar à frente e Elano tentará suprir a ausência de Ganso no setor de criação. O time terá: Rafael; Pará, Edu Dracena, Durval e Léo; Adriano, Arouca, Danilo e Elano; Neymar e Zé Eduardo.

Veja também:

Neymar revela que pode usar novos dribles contra o Cerro