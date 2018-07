Muricy Ramalho consegue a primeira vitória pelo Fluminense

O Fluminense não jogou bem, recebeu vaias de sua torcida, mas conseguiu sua primeira vitória sob o comando do técnico Muricy Ramalho. Derrotou neste sábado o time misto do Atlético-GO, no Maracanã, por 1 a 0, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

O visitante poupou vários titulares para dar prioridade ao jogo no meio de semana contra o Vitória, pela fase semifinal da Copa do Brasil. Mesmo assim, deu trabalho ao Fluminense, que pareceu desorganizado na maior parte do tempo. Muricy Ramalho, irritado, reclamou do time muitas vezes. Ele já entrou no Maracanã sob pressão, pois vinha de três derrotas seguidas.

Com um adversário sem tradição e ainda desfalcado, o Fluminense - assim mandava a lógica - tinha a obrigação de vencer com alguma folga. No primeiro tempo, porém, o jogo foi equilibrado e a melhor oportunidade de gol coube ao Atlético-GO, num chute de Elias, após boa tabela no ataque, que obrigou o goleiro Rafael e fazer ótima defesa.

O Fluminense voltou do intervalo correndo mais e, de certa forma, envolvendo os atleticanos. E, assim, chegou ao gol da vitória, aos 24 minutos. Marquinho recebeu grande passe de Mariano e, de frente para o goleiro Edson Bastos, garantiu o triunfo dos cariocas;

A partir da vantagem, os donos da casa se animaram e, por pouco, não fizeram mais gols. No entanto, bobeou algumas vezes na marcação e permitiu contra-ataques perigosos do Atlético-GO. Num deles, o goleiro Rafael fez boa defesa e evitou o empate.

O Fluminense volta a campo no próximo final de semana. Enfrentará o Corinthians no domingo, no Pacaembu, às 16 horas. O Atlético-GO encara o Santos no sábado, às 18h30, depois de decidir a vaga na final da Copa do Brasil diante do Vitória na quarta-feira.

Fluminense 1 x 0 Atlético-GO

Fluminense - Rafael; Mariano, Digão, Leandro Euzébio e Julio Cesar (Everton); Diogo, Diguinho, Marquinho e Conca; Rodriguinho (Wellington Silva) e André Lima. Técnico: Muricy Ramalho.

Atlético-GO - Edson; Ayrton, Welton Felipe, Jairo e Chiquinho; Erandir (Agenor), Robston, Pituca e Elias (Anailson); Marcão e Rodrigo Tiuí (Keninha). Técnico: Geninho.

Gol - Marquinho, aos 24 minutos do segundo tempo.

Cartão amarelo - Leandro Euzébio (Fluminense).

Cartão vermelho - Welton Felipe (Atlético-MG).

Árbitro - Carlos Eugenio Simon (RS).

Renda - R$ 141.495,00.

Público - 6.318 pagantes.

Local - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).