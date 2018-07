Muricy Ramalho dá o recado a Douglas: 'isso aqui não é jogo de meninas'

SÃO PAULO - A vitória do São Paulo sobre o XV de Piracicaba na última quarta-feira por 3 a 1, pelo Campeonato Paulista, teve um momento de tensão no intervalo quando o técnico Muricy Ramalho e o lateral Douglas foram para o vestiário do Barão de Serra Negra discutindo asperamente. O treinador cobrou o jogador, que retrucou e ouviu gritos duros do chefe. Apesar da bronca, o comandante manteve o lateral no time na segunda etapa e minimizou o conflito.

"Isso aqui não é jogo de menina, é jogo duro. Não dá para ficar pedindo por favor, com licença. Tem de ser duro, senão depois perde e fica chorando no vestiário, tem de ser duro. Em grandes empresas não se pede por favor, tem de ser duro", disse o técnico após a partida.

Foi o segundo jogo seguido de Douglas como titular - contra o Santos, no último domingo, ele atuou mais avançado e na quarta-feira voltou à lateral para que Luis Ricardo fosse aproveitado como atacante. O atleta também minimizou o entrevero e classificou a troca de gritos com Muricy como algo momentâneo do calor da partida.

"Foi um errinho de lateral em que ele acabou falando de um jeito e eu, de outro. Foi uma discussãozinha, mas é coisa de grupo que quer vencer o jogo. São pais de família, sabemos o que estamos fazendo", esquivou-se o jogador, que vinha sendo bastante elogiado por Muricy pela dedicação nos treinamentos.