Muricy Ramalho descarta retorno de Edu Dracena ao Santos no domingo

Muricy Ramalho descartou nesta sexta-feira contar com o zagueiro Edu Dracena no duelo deste domingo, contra o Bragantino, fora de casa, pelo Paulistão. O defensor já está recuperado de grave lesão sofrida no joelho, em julho do ano passado, mas seguirá de fora neste fim de semana por estar sem ritmo de jogo.

"Ele ainda não volta, vai demorar um pouco. Estamos conversando muito com ele com relação a isso", declarou o treinador. "Para voltar, o jogador não pode ter nada, nem desconfiança. Isso é terrível. Ele tem que voltar e voltar para ficar".

Muricy revelou que está investindo em jogos-treino para dar ritmo de jogo ao zagueiro, que não disputa uma partida oficial desde julho. "Toda a semana vamos fazer jogo-treino para ele sentir o jogo mesmo, pois é o que falta para ele. Até o momento a parte clínica está perfeita, o que falta é o ritmo de jogo mesmo".

O treinador acredita que Dracena deve voltar ao time daqui a duas semanas, no confronto contra o Linense, no dia 6 de fevereiro. Ou diante do Paulista, na Vila Belmiro, no dia 9. "Lá pela sexta ou sétima rodada vamos escolher um bom jogo na Vila para ele voltar inteiro. É isso que estamos procurando com ele", declarou Muricy.