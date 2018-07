Muricy Ramalho deve poupar Kaká para jogo contra o Figueirense

Preocupado com o desgaste excessivo de alguns jogadores do São Paulo, Muricy Ramalho deve promover algumas alterações para a partida contra o Criciúma nesta quinta pela Copa Sul-Americana.

O principal candidato a deixar a equipe é Kaká, que possivelmente será preservado para o jogo de domingo contra o Figueirense pelo Brasileiro. Se Muricy optar por tirar o meia, a hipótese mais provável é que Michel Bastos tenha sua primeira chance como titular.

O jogador, recém-contratado pelo Tricolor, foi um dos destaques no último jogo-treino da equipe, realizado contra o sub 17 no CT. Com boa movimentação e aproximação ao ataque, ele mostrou que pode executar a função do titular e atuar pela faixa esquerda do campo.

Outro que pode ser poupado é Rafael Toloi; Lucão é cotado para jogar no Heriberto Hülse, mas Antonio Carlos, em fase final de recuperação de estiramento na panturrilha esquerda, pode aparecer.

Certo mesmo é que Alvaro Pereira, Alexandre Pato e Paulo Henrique Ganso estarão em campo, já que o trio está suspenso para o duelo do Brasileiro.

Como a comissão técnica está preocupada com o desgaste das últimas partidas, não fez nenhum trabalho tático e deu preferência às atividades físicas. Muricy deve comandar nesta quarta-feira o que será o único treino em campo para os titulares.