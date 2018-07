Muricy Ramalho diz em encontro que prestigia a base do Santos SANTOS - Muricy Ramalho procurou desfazer a imagem de treinador que dá pouca atenção aos jogadores da base, no encontro que teve com os donos de escolinhas de futebol (franquias) do Santos em todo o país na manhã desta quarta-feira, 28, na Vila Belmiro.