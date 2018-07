Muricy Ramalho elogia Aidar, mas pede reforços para o São Paulo

SÃO PAULO - Carlos Miguel Aidar foi cumprimentar Muricy Ramalho pela primeira vez como presidente no treino dessa sexta-feira no estádio do Morumbi. Fã declarado do treinador, o dirigente desejou boa sorte e também se apresentou aos jogadores do São Paulo antes da atividade.

Pouco depois de Ataíde Gil Guerreiro, novo vice de futebol, dar entrevista e falar que é o técnico quem dará as diretrizes sobre elenco e contratações, Muricy elogiou a postura dos novos chefes e voltou a afirmar que o time precisa de reforços se quiser brigar pelo Campeonato Brasileiro.

"Eles estão conhecendo nosso dia a dia e cada um tem uma forma de pensar, mas o conheço faz tempo; o pai dele (Henri Aidar) foi meu presidente quando eu jogava. Mas sou fácil de tratar, direto e ele sabe como trabalho. Todo mundo sabe que é preciso ter não só um bom time, como um plantel porque temos outras competições. Com certeza, temos que melhorar um pouco o nosso plantel para o Campeonato Brasileiro", avisou o treinador.

Muricy terá a oportunidade de dizer exatamente quais as carências que enxerga em reunião que acontecerá nesta segunda-feira no CT da Barra Funda. Ataíde quer ter uma noção melhor do que pensa o treinador e a partir daí poderá sair à caça dos pedidos.

"Nosso objetivo é ser campeão brasileiro. Para ser campeão brasileiro, do que nós precisamos? Ele é que vai dizer. Quem tem que dizer isso é o Muricy. Não tenho nada para dizer do futebol", disse o vice.