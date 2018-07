Muricy Ramalho elogia contratação de técnico argentino no Palmeiras

SÃO PAULO - O técnico do São Paulo, Muricy Ramalho, elogiou nesta sexta-feira a contratação do argentino Ricardo Gareca como treinador do Palmeiras e pediu para que clube rival tenha paciência e compreensão com o trabalho do estrangeiro novato no futebol brasileiro.

"Temos que entender que ele está chegando agora. Precisa de tempo para entender a nossa cultura e a política do clube, além da dificuldade em se adaptar. A imprensa, a ditoria e torcida vão precisar de paciência", disse Muricy, que foi citado nesta sexta-feira, durante a apresentação oficial de Gareca, como um treinador que o argentino admira.

Muricy disse a diretoria do Palmeiras acertou ao adiar a estreia do novo técnico apenas para depois da Copa. "Agora ele vai ter a chance de conhecer o elenco, trabalhar durante a parada para o Mundial e conhecer todos os jogadores que tem. Foi uma medida acertada", comentou.

Para o são-paulino, o futebol brasileiro não chega a ser tão diferente do argentino e, por isso, o ex-técnico do Velez Sarsfield deve ter facilidade em se adaptar ao novo País. "O Palmeiras fez algo novo ao contratar um estrangeiro e isso era necessário. Já joguei contra ele e é um ótimo treinador", afirmou.