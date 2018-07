Muricy Ramalho escala 12 titulares e mantém dúvidas no Santos

O treinador deixou clara a formação do setor defensivo, escalado com Rafael; Bruno Peres, Bruno Rodrigo, Durval e Juan, mas criou um certo mistério ao colocar quatro jogadores no meio-campo (Arouca, Alan Santos, Felipe Anderson e Pato Rodriguez) e três no ataque (Victor Andrade, Miralles e Neymar).

Caso mantenha o esquema tático que utilizou nos últimos jogos, Muricy escalará Felipe Anderson e Pato Rodriguez na armação e sacará um dos atacantes. Neste caso, o favorito a ficar na reserva seria Miralles, recuperado de uma lesão na coxa. Já se optar por escalar três jogadores na frente, o meia argentino deve deixar o time.

Na rodada final do Brasileirão, o Santos não poderá contar com o volante Adriano e o atacante André, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Já Neymar retornará ao time depois de ter cumprido suspensão no clássico contra o Corinthians, realizado no último sábado, no Pacaembu.