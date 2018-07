Muricy Ramalho escala Washington e deixa Deco no banco

Muricy Ramalho sinalizou que deve promover mudanças na escalação do vice-líder Fluminense para a partida contra o São Paulo, no domingo. Em coletivo realizado nesta sexta-feira, o treinador escalou Washington ao lado de Fred no ataque. Também barrou Deco e promoveu a entrada de Diguinho no meio-de-campo.

Como Emerson segue contundido e está vetado para o confronto, Washington deve mesmo ficar com a vaga no ataque, no lugar de Tartá. Deco, por sua vez, ainda foi testado no lugar de Fernando Bob, na segunda parte da atividade.

"Treinamento é para testar. Testamos as formações e vamos escolher na hora do jogo a melhor. Tínhamos algumas dúvidas, não gosto de mudar sem avaliar e por isso testamos as duas maneiras de jogar, com o Bob e o Deco", explicou Muricy.

O Fluminense iniciou o treino desta sexta-feira com: Ricardo Berna; Mariano, Gum, Leandro Euzébio e Carlinhos; Valencia, Diguinho, Fernando Bob e Conca; Fred e Washington.