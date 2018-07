Muricy Ramalho evita prolongar polêmica com Mano Menezes

SANTOS - Muricy Ramalho evitou entrar em polêmica com Mano Menezes. Ao receber um carro como prêmio oferecido pela patrocinadora da Conmebol ao técnico campeão da Copa Libertadores, nesta segunda à noite, numa agência de Santos, o treinador falou sobre as declarações do treinador da seleção brasileira e repetiu que o clássico contra o Corinthians, marcado para o dia 10 de agosto, tem de ser adiado.

"Não quis ser mal-educado com o Mano. Tenho muito apreço pelo trabalho dele e só queria defender os interesses do Santos, como ele quer defender os da seleção", minimizou Muricy. "Espero que a CBF decida adiar essa partida contra o Corinthians e ajude o Santos, porque o Santos também está ajudando a CBF".

Muricy também disse que vai ficar com prêmio para ele. "A ideia inicial era dar para meu filho, mas gostei dele, achei bonito e vou pegar para mim".