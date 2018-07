Muricy Ramalho exalta Pato Rodriguez após triunfo santista na Vila Belmiro

SANTOS - O atacante André marcou os gols do Santos na vitória, de virada, por 2 a 1 sobre o XV de Piracicaba, na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Paulista, mas o técnico Muricy Ramalho também destacou a boa atuação de outros jogadores no duelo de domingo. O treinador aprovou a entrada do atacante argentino Pato Rodriguez, que saiu do banco de reservas quando o time perdia por 1 a 0 e contribuiu para o triunfo.

"Acho que o Patito deu profundidade. Abrimos o jogo pelo lado, e ele é um jogador, que atua por ali. É velocista, teve chances de fazer gols. Estávamos jogando muito centralizados com os três no meio (André, Giva e Montillo). Então ele entrou pra isso mesmo, jogar nas costas do lateral e dar profundidade. Entrou bem, por pouco não fez os gols e ajudou a fazer a diferença", disse.

Sem o atacante Neymar, que cumpriu suspensão automática pela expulsão no jogo contra a Ponte Preta, Muricy apostou na escalação de Giva. E o atacante, promessa das categorias de base, teve boa atuação, como destacado por Muricy.

"Participou do lance do gol, se movimentou, e, por ser o primeiro jogo como profissional, ele foi bem demais. É mais um dos garotos que estamos puxando da base. Têm outros que estão voltando das férias", comentou.

Muricy também evitou lamentar o cartão amarelo recebido pelo volante Renê Júnior, que precisará cumprir suspensão automática na próxima rodada, quando deverá ser substituído por Marcos Assunção.

"Não sou de reclamar das coisas. De repente vem o Marcos Assunção e faz um gol de falta. Temos que pensar no que vai jogar. Essa posição está tranquila. Esse nosso setor é muito forte", afirmou.

Com a vitória de domingo, o Santos chegou aos 17 pontos e ocupa a quarta colocação no Campeonato Paulista. A equipe volta a entrar em campo no próximo domingo, às 16 horas, quando vai enfrentar o rival Corinthians em clássico no Estádio do Morumbi.