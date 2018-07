Muricy Ramalho fecha o último treino antes de enfrentar o Criciúma

O São Paulo fez seu único treino tático antes da partida contra o Criciúma, pela Copa Sul-Americana, de portões fechados. Nesta quarta-feira, o técnico Muricy Ramalho resolveu esconder o jogo e preferiu trabalhar com o grupo em uma atividade sem a presença da imprensa. Assim, montou a equipe para a estreia na competição, nesta quinta, no Estádio Heriberto Hülse.

Além de trabalhar a parte tática nesta quarta-feira, o técnico conseguiu manter a escalação sob segredo para a partida, já que deve poupar alguns titulares de olho no compromisso contra o Figueirense, domingo, pelo Brasileirão. Muricy já havia sinalizado após a vitória sobre o Santos que poderia descansar parte do grupo para evitar lesões.

O mais cotado para deixar a equipe é o meia Kaká, que requer maiores cuidados por causa do desgaste excessivo - atuou nos 90 minutos contra o Santos no domingo. Ele deve ser preservado para encarar o Figueirense e possivelmente abrirá espaço no time para o recém-contratado Michel Bastos, que vem se destacando nos treinamentos da semana com os reservas.

Certo mesmo é que o São Paulo terá as presenças de Ganso, Pato e Alvaro Pereira, que não podem jogar contra o Figueirense por estarem suspensos e terão o fim de semana para descansar. Além deles, Rogério Ceni, Paulo Miranda e Edson Silva devem ser outros nomes mantidos na escalação.

O São Paulo viaja ainda nesta quarta-feira para Criciúma e fica direto em Santa Catarina para o jogo do domingo no Brasileirão. Pela Copa Sul-Americana, o duelo no Estádio Heriberto Hülse começa às 20 horas.