Muricy Ramalho garante que vai 'brigar até o fim' no São Paulo

Depois de dizer que fica no São Paulo, o técnico Muricy Ramalho garante que vai fazer de tudo para a equipe reagir. O treinador vê uma luz no fim do túnel e acha que pode fazer o time render mais do que vem apresentando. "Eu vou brigar até o fim, vou morrer atirando. Vou lutar para caramba. Já que resolvi aceitar o pedido de ficar, vou lutar", avisou após a vitória por 3 a 0 sobre o Linense, pelo Paulistão.

Ele deixou transparecer uma certa mágoa, mas garante que vai permanecer pelo amor que tem ao São Paulo. "É um momento difícil do clube, tem muito torcedor que você encontra na rua e fala para ficar, para trabalhar que as coisas vão melhorar. Vou ficar até eles acharem que tenho de sair ou eu achar que não dá mais", completou.

Muricy confessa que o aspecto financeiro não é o mais importante neste momento e revela que se ficar aborrecido com a situação, ele mesmo pode pedir as contas para a diretoria do São Paulo. "No momento da derrota, você mostra o que é, precisa mostrar uma atitude mais forte. Já tive muita gente firme do meu lado, é por isso que fico muito tempo nos clubes. Isso é importante principalmente nas derrotas, porque nas vitórias todo mundo quer dar um tapinha nas suas costas."