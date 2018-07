Muricy Ramalho garante que vai manter esquema tático do Santos Nem bem acabou o jogo contra o Paulista, na vitória do Santos por 3 a 0 neste domingo, e o técnico Muricy Ramalho já estava com a cabeça na partida da próxima quarta-feira, contra o Deportivo Táchira, no Pacaembu, e que vale uma vaga na próxima fase da Copa Libertadores.