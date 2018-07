Muricy Ramalho joga suas fichas na Copa Sul-Americana

SÃO PAULO - Nem mesmo o flerte com a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro fará o São Paulo desistir de disputar a Copa Sul-Americana para tentar o bicampeonato. Muricy Ramalho já pôs fim às especulações e garantiu que o Tricolor entrará em campo contra a Universidad Católica com o que tiver de melhor. “Nosso planejamento é entrar forte na competição. Por isso, vamos colocar em campo o que temos de melhor. O time será quase o mesmo que enfrentou o Goiás, porque largar bem nessa competição é fundamental”, avisou o treinador.

A partida acontece após o time ser derrotado para o Goiás e voltar a assustar a torcida com o fantasma do rebaixamento. O Tricolor, que vinha de três vitórias seguidas, caiu para a 15.ª colocação e está a três pontos do pelotão dos degolados. A dúvida era se Muricy pouparia o time de olho no confronto contra o Grêmio, no domingo. O Tricolor não quer abrir mão da Sul-Americana porque é a última oportunidade de se garantir na Libertadores do ano que vem.

A expectativa dos jogadores é repetir o desempenho do ano passado: o São Paulo teve a melhor campanha do segundo turno do Nacional e ainda arrebatou o troféu continental. “Não coloco um peso diferente, mas é um campeonato que nos dá acesso à Libertadores e depende da gente. Precisamos ganhar fora e em casa; temos condições de fazer isso assim como no ano passado”, explicou Rodrigo Caio, que deve ser mantido no meio-campo.

REFORÇO

O São Paulo confirmou a contratação por empréstimo do zagueiro Roger Carvalho, do Bologna, até o fim do Campeonato Paulista do ano que vem. O defensor vinha se tratando no Reffis de uma cirurgia na coxa direita sofrida quando ele ainda defendia o clube italiano e a contratação era dada como certa pelos dirigentes. “É uma chance única na minha carreira e espero aproveitar da melhor maneira possível”, disse o atleta, inscrito para a Copa Sul-Americana.