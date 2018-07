Muricy Ramalho mira 2015 vitorioso para o São Paulo

Depois de passar 2013 e 2014 sem títulos, o São Paulo quer dar a volta por cima no ano que se inicia nesta quinta-feira. Com cinco reforços já assegurados e perto de acertar com o atacante Dudu, o clube volta à competição que mais gosta, a Libertadores, e chega com elenco reforçado para disputar o Paulistão e o Brasileiro.

Com o time mais forte, a diretoria já avisou que os ingressos populares, ao custo de R$ 10, vão deixar de existir. Nos momentos mais difíceis de 2013 e nas melhores fases do ano passado, a torcida compareceu. Agora a ideia é oferecer uma temporada de melhores resultados e título.

"Nós queremos agradecer a torcida. Não só por 2014, mas por 2013 também, porque a situação era difícil e os torcedores nos abraçaram. Eles fizeram com que o time não fosse para a segunda divisão. Além disso, sempre me trataram muito bem e com respeito. Por isso, sempre procuro dar o máximo para representá-los. Desejo feliz 2015 aos torcedores, e que seja um ano vitorioso para o São Paulo", afirmou o técnico Muricy Ramalho.

A temporada do São Paulo começa no dia 1.º de fevereiro, contra a Penapolense, na estreia pelo Paulistão. O primeiro jogo da Libertadores é em 18 de fevereiro, quarta-feira de Cinzas, fora de casa, contra quem avançar da fase preliminar, onde Corinthians e Once Caldas se enfrentam.