Muricy Ramalho não dá pistas de time e nem relaciona Denilson

SÃO PAULO - O treinador do São Paulo fez uma atividade tática antes de abrir o treino para a imprensa nesta quarta-feira e não deu pistas da escalação para a partida contra o São Bernardo, nesta quinta-feira, às 21 horas, no Estádio 1.º de Maio, no ABC. Ele tem os retornos de Alvaro Pereira e Rodrigo Caio, que pode ocupar a vaga do suspenso Wellington no meio. Ewandro, que vem se destacando nos treinos, também pode ganhar uma chance.

Assim, Roger Carvalho seria mantido no time enquanto, na frente, o garoto vindo das categorias de base seria testado no lugar de Ademilson. O possível São Paulo terá: Rogério Ceni; Luis Ricardo, Roger Carvalho, Antonio Carlos e Alvaro Pereira; Rodrigo Caio, Souza e Ganso; Pabon, Ewandro e Luis Fabiano.

Na lista de relacionados para a partida, apesar de não poder contar com Wellington, suspenso, Muricy deixou de fora o antigo titular absoluto Denilson. Outro que perde espaço é o lateral-direito Douglas, que também não foi sequer relacionado para a partida.

Por outro lado, voltam a ficar no banco de reservas os dois destaque da campanha do clube na Copa São Paulo de Futebol Júnior: Ewandro e Boschilia. Os dois não pegaram a Portuguesa, sábado, porque estavam jogando pela seleção brasileira sub-20 contra a seleção do Amapá, em Macapá.

CONFIRA OS RELACIONADOS:

GOLEIROS - Rogério Ceni e Denis;

LATERIAS - Alvaro Pereira, Reinaldo e Luis Ricardo;

ZAGUEIROS - Roger Carvalho, Antonio Carlos, Rodrigo Caio e Paulo Miranda;

MEIO-CAMPISTAS - Souza, Paulo Henrique Ganso, Maicon e Boschilia;

ATACANTES - Luis Fabiano, Osvaldo, Ademilson, Pabon e Ewandro.