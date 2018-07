Muricy Ramalho ou Paulo Autuori, eis a questão

SÃO PAULO - Paulo Autuori, Muricy Ramalho ou uma terceira opção? Mais do que o desempenho do São Paulo no clássico, o assunto que tomou conta do Morumbi ontem foi a busca pelo sucessor de Ney Franco. Oficialmente, a diretoria nega que tenha feito contato com os possíveis alvos, mas a procura por um novo treinador domina a agenda dos dirigentes tricolores.

Habitualmente firme em suas decisões, o presidente Juvenal Juvêncio desta vez está em sérias dúvidas sobre qual rumo tomar. De acordo com uma pessoa próxima ao dirigente, ele não sente plena confiança nos nomes disponíveis e, independentemente de quem for o escolhido, a decisão não será tomada com total segurança.

"O Juvenal está mais perdido do que a Dilma (Rousseff, presidente da República). Ele vai dizer que escolheu o nome a dedo, mas está sem saber o que fazer. Não me lembro de tê-lo visto assim antes", afirmou ao Estado o amigo do presidente, que não quis se identificar.

Muricy é a escolha mais óbvia por se tratar de um apelo da torcida, que insistentemente grita o nome do comandante do tricampeonato brasileiro, e por causa da ligação do treinador com o clube. Juvenal gosta da ideia, mas sabe que ela causaria um problema político: 2014 é ano de eleição e o provável candidato da situação, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, é desafeto de Muricy e tentou "rifá-lo" diversas vezes na sua última passagem pelo Morumbi.

Outra dúvida é se o treinador conseguiria dar padrão ao time após um fim de trabalho ruim no Santos. Por fim, o salário é outro ponto de discórdia. Muricy precisaria reduzir pela metade os quase R$ 700 mil mensais que recebia na Vila Belmiro para voltar ao Tricolor.

Por outro lado, as chances de Autuori parecem cada vez maiores, já que o treinador marcou para hoje uma entrevista coletiva para provavelmente anunciar sua saída do Vasco por causa de atraso de salários. Campeão da Libertadores e do Mundial em 2005, ele goza de prestígio com a diretoria e foi apontado por Juvenal como um dos candidatos a ocupar a vaga. A saída do Vasco, caso se confirme, apenas facilitará o contato.

"Os dois são grandes amigos meus e excelentes treinadores. Não sei o que pensa a diretoria, depende deles. São grandes nomes, com passagens de muito sucesso pelo clube e tenho certeza de que se for um deles, o time estará em boas mãos", afirmou o auxiliar Milton Cruz, que comandou a equipe ontem.

A intenção da diretoria é resolver a questão o mais rapidamente possível. O diretor de futebol Adalberto Baptista chegou a dizer que amanhã seria uma data em que as coisas poderiam ser decididas, mas o vice-presidente de futebol João Paulo de Jesus Lopes freou o colega. "Eu acho um pouco precipitado, mas vamos continuar trabalhando." Juvenal foi procurado pelo Estado, mas não atendeu às ligações.

ADEUS?

Wellington deve ser mais um a deixar o Morumbi. Ele tem propostas de Galatasaray e Inter de Milão e já decidiu sair, mas há pendências financeiras. "A chance de sair é forte", admitiu Lopes.