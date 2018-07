Muricy Ramalho passa mal, vai ao hospital e faz exames em São Paulo

Muricy Ramalho não se sentiu bem durante a reapresentação do elenco do São Paulo, nesta quinta-feira, após o empate com o Flamengo na noite de quarta, e foi encaminhado para o hospital para fazer uma série de exames. Segundo o clube, a situação não preocupa e a medida foi tomada apenas por precaução.

Não é a primeira vez na carreira que o técnico dá um susto por seu quadro de saúde. Em 2011, teve uma crise de hérnia de disco e no ano passado chegou a ser internado por causa de uma diverticulite. Ele foi encaminhado para um hospital na região do Morumbi pelo médico do clube, José Sanchez.

O treinador frequentemente fala sobre os problemas de saúde e alega que eles são a principal razão para fazê-lo pensar em uma aposentadoria nos próximos anos. Muricy reclama constantemente do desgaste da profissão e diz não ter mais pique para a forte carga de estresse.

A princípio, ele vai ficar internado e talvez não possa comandar a equipe normalmente no treino desta sexta-feira no CT. Caso tenha de descansar por ordem médica, o São Paulo seria comandado pelo auxiliar Milton Cruz, amigo de longa data do treinador e um de seus homens de confiança.