Muricy Ramalho: 'Pato precisa jogar também para o time'

Enquanto Ademilson vive às turras com a torcida e ganha moral de Muricy Ramalho, Alexandre Pato segue sua rotina na reserva do São Paulo e verá o contestado companheiro começar jogando contra o Goiás neste domingo, pelo Brasileirão. As questões sobre o jogador ficar no banco passam diretamente pela questão tática e no maior comprometimento com o time.

Ao falar sobre o badalado camisa 11, Muricy elogiou seu talento, mas deixou claro que Pato precisará se doar mais se quiser voltar a ter chances de começar jogando. "Acho que ele é um talento, mas jogador não pode ter só talento. Temos grandes exemplos na Copa do Mundo, jogadores trabalhando para o time. Ele precisa pensar nisso também. O lado individual é importante, mas o time é fundamental. Talento ele tem, mas precisa pôr na cabeça esse pensamento de time", afirmou.

Encostado no Corinthians, Pato chegou ao São Paulo por empréstimo em fevereiro e começou empolgando o técnico, mas aos poucos foi perdendo espaço e viu recair as mesmas críticas sobre acomodação que marcaram sua passagem pelo Parque São Jorge. Ele tem vínculo com o São Paulo até o fim do ano que vem, mas o clube não se oporia caso o Corinthians o vendesse, tamanho é seu desprestígio.

No entanto, Muricy acredita que o jogador pode voltar a ter mais chances em breve. Como o São Paulo mudou a forma de jogar com Kaká e aboliu a formação com dois pontas, o sistema privilegia atacantes que ficam mais próximos da área e não têm tanta necessidade de contribuir na marcação, uma das principais dificuldades de Pato. O técnico elogiou os últimos treinos e acredita que, dessa forma, ele poderá ter mais chances na equipe.

"Ele (Pato) está fazendo os treinamentos dele, precisa esperar a oportunidade para ver isso no jogo. Quando tivermos oportunidade, vamos colocá-lo para jogar, mas ele vem treinando bem", opinou o técnico.