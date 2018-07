Muricy Ramalho projeta um Cerro Porteño mais ofensivo em Assunção

SÃO PAULO - O Santos sofreu para superar a forte marcação do Cerro Porteño, mas conseguiu vencer por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, no Pacaembu, pela semifinal da Libertadores. Agora, porém, o técnico Muricy Ramalho prevê que o time santista terá mais espaço para jogar na partida de volta, na próxima quarta, em Assunção, quando ele projeta que a equipe paraguaia terá uma postura mais ofensiva.

"Eles vão ter que sair um pouco mais em casa. É o que o Santos gosta, de espaço para jogar", avisou Muricy, que ficou satisfeito com a vitória santista nesta quarta-feira. Apesar de mostrar confiança na conquista da vaga na final, o treinador alertou para os perigos do Cerro Porteño, principalmente nas jogadas aéreas. "Um dos pontos fortes deles é a altura dos jogadores."

Para confirmar a tese de Muricy, o técnico do Cerro Porteño já avisou nesta quarta-feira que colocará seu time no ataque no jogo de volta. "Vamos decidir a vaga em Assunção com um Cerro ofensivo e buscando o gol", prometeu Leonardo Astrada, lembrando que a derrota no Pacaembu foi um resultado ruim, mas que dá a possibilidade de conseguir reverter a situação no Paraguai.

Consciente da força do Cerro Porteño, os jogadores santistas alertam para as dificuldades que o time enfrentará em Assunção. "Não podemos ir para lá pensando que estamos com essa vantagem. Não podemos recuar muito, se não eles vão para cima", afirmou o volante Arouca, que lamentou as chances perdidas pelo Santos no Pacaembu. "Poderíamos ter feito mais, mas a bola não entrou."

