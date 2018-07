Muricy Ramalho promete: São Paulo não relaxará na última rodada

SÃO PAULO - O São Paulo não briga por mais nada no Brasileirão, mas terá papel fundamental na última rodada, quando receberá o Coritiba. Isso porque o time do Paraná briga contra o rebaixamento e um "corpo mole" da equipe tricolor poderia ajudar Fluminense e Vasco a irem juntos para a segunda divisão do ano que vem.

Mas Muricy Ramalho garante que a equipe não irá relaxar. "Temos que jogar futebol. Os jogadores não vão entrar em campo apenas para cumprir tabela. Isso não existe. Vamos jogar futebol e é isso que a gente avalia", garantiu o treinador são-paulino, após a derrota para o Criciúma no Heriberto Hulse.

A semana também promete ser decisiva para o São Paulo, uma vez que é aguardada a decisão de Rogério Ceni sobre se ele encerra a carreira ou assina por mais um ano com o clube. Muricy Ramalho promete conversar com o jogador, mas opina que será fundamental a postura da diretoria.

"Acho que ele está avaliando se o São Paulo ano que vem vai ser forte. Eu também estou olhando com carinho isso. A gente não pode estar brigando como a gente brigou esse ano. A gente vai ter que caprichar muito no planejamento. A gente errou muito esse ano e tem que melhorar e muito", admitiu Muricy.

O treinador torce para que Rogério Ceni continue jogando. "Acho que é ruim para o futebol brasileiro perder o talento do Neymar, do Paulinho, jogadores que foram embora e fazem muita falta. Falta bastante qualidade. O campeonato não foi legal. Em relação ao Rogério a gente vai torcer. Ele é diferente. A gente precisa de gente diferente no futebol."