Muricy Ramalho quer o São Paulo na briga por títulos em 2014

SÃO PAULO - Depois de ver o São Paulo fechar a sua temporada com uma derrota por 1 a 0 para o Coritiba, sofrida no Estádio Novelli Júnior, em Itu, o técnico Muricy Ramalho não escondeu a decepção com o desempenho da equipe, que terminou o Campeonato Brasileiro na décima posição, com 50 pontos, e não conseguiu conquistar nenhum título em 2013.

Tendo em vista as decepções amargadas no ano, o treinador já projeta um 2014 bem melhor para o time, sendo que nesta sua passagem pelo clube do Morumbi ele ajudou a equipe a deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão, ocupada pelos são-paulinos por várias rodadas no torneio nacional.

"Não pode um clube desse tamanho brigar para não cair. Não podemos passar o que passamos nesses últimos anos. Temos de trabalhar duro para errar menos. Espero um time brigando por títulos", disse o comandante, para em seguida enfatizar a importância de o São Paulo montar um elenco forte para o próximo ano.

"Não vou falar individualmente dos jogadores. O que posso falar é que o São Paulo precisa fazer muito melhor do que esse ano. Isso passa por acertar a montagem do plantel. Time que não faz isso não tem a mínima chance (de ganhar títulos)", enfatizou.