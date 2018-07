Muricy Ramalho reclama e diz que faltou clareza ao São Paulo

O técnico Muricy Ramalho seguiu o discurso dos seus comandados e deixou o estádio do Morumbi destacando a boa marcação do time da Chapecoense, que surpreendeu o São Paulo e venceu por 1 a 0, no Morumbi, na noite de sábado, 19. Mas ao contrário dos jogadores, que culparam a retranca adversária pelo resultado, o treinador deixou claro que sua equipe estava ciente do que iria acontecer e não soube se sobressair mesmo assim.

"A gente previa a dificuldade e o nosso jogo não encaixou. Tivemos oportunidade, mas não muito clara. Foi uma coisa meio forçada, parecia que a gente ia jogar até amanhã e não faria o gol. Eles vinham por uma bola e foi o que aconteceu", analisou o treinador. "Lutamos, mas não como no outro jogo, onde fomos mais articulados", disse, se referindo a partida contra o Bahia, quando o São Paulo venceu por 2 a 0.

Muricy acredita ser normal o fato da Chapecoense ter ido a campo tão fechada. "É natural. Todo mundo vem fechado no Morumbi e sabíamos disso. É difícil marcar 90 minutos como eles marcaram. Sobrou pouco espaço e a gente tinha que se mexer um pouco mais", completou.

O treinador terá tempo para fazer mudanças no time, já que o São Paulo só volta a campo no domingo que vem, para enfrentar o Goiás, no Serra Dourada. Por causa do tropeço em casa, Muricy espera que o time consiga recuperar os pontos perdidos fora de casa e o jogo diante dos goianos pode ser uma boa oportunidade. "A gente pode recuperar esses pontos longe do Morumbi. Não dá para falar que não tem como recuperar".