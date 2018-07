Muricy Ramalho reclama por Neymar ser xingado além de apanhar

SÃO BERNARDO DO CAMPO - O Campeonato Paulista começou neste sábado, e logo no primeiro jogo do Santos Neymar já voltou a conviver com as pancadas dos adversários. Mais do que isso, o craque sofreu também com xingamentos de alguns rivais do São Bernardo, derrotado por 3 a 1, em casa, em um confronto no qual o atacante acabou cavando a expulsão de Dudu ainda no primeiro tempo e ainda fez com que Daniel Marques e Gleidson recebessem cartões amarelos.

Após o confronto, o técnico Muricy Ramalho reclamou da postura de alguns atletas da equipe do ABC paulista, enfatizando que muitas vezes xingamentos são piores do que entradas duras dentro de campo.

"Apanhar ele (Neymar) está acostumado. Ele levanta e continua indo pra cima. É o tipo de jogo dele. O que chateia é falar. O adversário xinga, fala coisas da família. Isso é pior do que dar um pontapé, mas não adianta eu falar muita coisa. Quem precisa ver isso com carinho são os árbitros", afirmou o comandante.

Ao comentar o fato de mais uma vez sofrer com a fúria dos seus marcadores, Neymar disse já estar "acostumado" com a rotina de duras entradas, mas revelou indignação por ter sido vítima de intimidações verbais. "Agora, não estão só me dando pancada. Também ficam me falando besteira", disse o jogador, para depois negar que tenha cavado a expulsão de Dudu. "Eu não cavo a expulsão de ninguém, eu só tomo porrada e são eles quem tomam cartão. É justo", completou.